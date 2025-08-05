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Рухнувшую стену на Ипподромке в Новосибирске восстановят к 2026 году

Горсайт направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, когда возобновятся работы по восстановлению и когда откроется подъем на Гоголя.

Источник: Соцсети

Рухнувшую стену на Ипподромке в Новосибирске планируют восстановить к 2026 году. В настоящее время участок с обрушенной стеной остается закрытым, правая полоса перекрыта, а обвал поддерживают железные подпорки.

Горсайт направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, когда возобновятся работы по восстановлению и когда откроется подъем на Гоголя.

В мэрии сообщили, что решение о возобновлении движения на Ипподромской магистрали будет принято после завершения первого этапа и оценки устойчивости откоса специализированной организацией, не позднее 15 ноября 2025 года. Заезд с Ипподромской на Гоголя откроется только после завершения второго этапа работ.