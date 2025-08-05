Рухнувшую стену на Ипподромке в Новосибирске восстановят к 2026 году

В мэрии сообщили, что решение о возобновлении движения на Ипподромской магистрали будет принято после завершения первого этапа и оценки устойчивости откоса специализированной организацией, не позднее 15 ноября 2025 года. Заезд с Ипподромской на Гоголя откроется только после завершения второго этапа работ.