Ресторан Skopin в Новосибирске окончательно проиграл суд

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал владельцу заведения — компании «Фэт-Премиум» — в кассационной жалобе, оставив в силе решение о выселении. Известно, что конфликт начался из-за перепланировки защитного сооружения, которое Skopin арендовал с 2019 года. По данным мэрии, в помещении были снесены перегородки, установлены стеклянные конструкции и самовольно созданы новые проемы — всё это нарушает условия договора аренды и статус объекта.