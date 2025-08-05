Ресторан Skopin в Новосибирске окончательно проиграл суд

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал владельцу заведения — компании «Фэт-Премиум» — в кассационной жалобе, оставив в силе решение о выселении. Известно, что конфликт начался из-за перепланировки защитного сооружения, которое Skopin арендовал с 2019 года. По данным мэрии, в помещении были снесены перегородки, установлены стеклянные конструкции и самовольно созданы новые проемы — всё это нарушает условия договора аренды и статус объекта.
Ранее суды нескольких инстанций признали требования мэрии законными: переустройство было запрещено, а предписания о восстановлении помещений и уплате штрафа арендатор проигнорировал.
Суд указал, что компания не пыталась урегулировать спор добровольно, а доводы в кассационной жалобе не подтверждают намерения устранить нарушения. Теперь «Фэт-Премиум» должен освободить помещение и вернуть его в первоначальное состояние. Об этом сообщает портал infopro54.
Напомним, что новосибирцев предупредили о мошенниках от лица сотрудников военкомата.