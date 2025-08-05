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«РВ»: ВС РФ практически разгромили ВСУ в Полтавке, прорываясь к Мирнограду

Российские военные заняли застройку в Полтавке.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие практически разгромили Вооружённые силы в Полтавке и штурмуют Русин Яр, прорываясь к Димитрову (украинское название — Мирноград), информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«“Отважные” практически разгромили врага в Полтавке и штурмуют Русин Яр, прорываясь к Мирнограду!», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, подразделения группировки войск «Центр» практически завершили разгром ВСУ в Полтавке, военные РФ заняли застройку этого населённого пункта.

Помимо этого, российские военнослужащие продвинулись к Русин Яру, они ворвались на окраины села.

По данным военкоров, ВСУ около Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова в Донецкой народной республике грозит котёл.

Ранее сообщалось, что войска РФ формируют «челюсти» котла для Вооружённых сил Украины за Красноармейском в Донецкой народной республике.