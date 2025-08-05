Российские военнослужащие практически разгромили Вооружённые силы в Полтавке и штурмуют Русин Яр, прорываясь к Димитрову (украинское название — Мирноград), информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«“Отважные” практически разгромили врага в Полтавке и штурмуют Русин Яр, прорываясь к Мирнограду!», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, подразделения группировки войск «Центр» практически завершили разгром ВСУ в Полтавке, военные РФ заняли застройку этого населённого пункта.
Помимо этого, российские военнослужащие продвинулись к Русин Яру, они ворвались на окраины села.
По данным военкоров, ВСУ около Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова в Донецкой народной республике грозит котёл.
Ранее сообщалось, что войска РФ формируют «челюсти» котла для Вооружённых сил Украины за Красноармейском в Донецкой народной республике.