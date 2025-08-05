Трое подростков угнали квадроцикл со двора частного дома в Хабаровске

Ночью с участка частного дома на улице Рижской в Хабаровске пропал квадроцикл. Хозяин оценил ущерб в 139 тысяч рублей. Позже стало ясно, что к краже причастны подростки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Житель микрорайона «Красная речка» обратился в полицию после того, как утром обнаружил пропажу квадроцикла. Мужчина рассказал, что транспорт стоял во дворе, за забором. Ночью неизвестные проникли на участок, открыли ворота и вывезли технику.
«Полицейские установили возможных участников преступления. Под подозрение попали трое подростков 15−16 лет. Все они учатся в одной школе, двое уже имели проблемы с законом — их ранее судили за угон», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Оперативники нашли похищенный квадроцикл во дворе дома, где живет один из подростков. Технику вернули владельцу.
Против подростков открыто уголовное дело по статье «Кража». Пока они находятся под подпиской о невыезде. Также полицейские составили протоколы на родителей несовершеннолетних. По закону они обязаны контролировать поведение и воспитание своих детей.