В МВД РФ рассказали, как вычислить мошенника в переписке со знакомыми

Пользователь мессенджера должен насторожиться, если знакомые люди в личной переписке переходят на «вы» при обращении вместо привычного «ты», следует из материалов МВД России.
В ведомстве предупреждают, что в подобных случаях речь может идти о взломанном аккаунте, доступ к которому получили мошенники. Кроме того, аферисты во время общения в чатах часто используют имя и отчество жертвы.
В МВД посоветовали обращать внимание на любое непривычное поведение собеседников в мессенджерах или социальных сетях.
Напомним, 22 июля Министерство внутренних дел РФ представило набор фраз, по которым дети могут выявить телефонных мошенников. Как правило, аферисты в разговоре с несовершеннолетним представляются работниками образовательных учреждений или государственных структур и пытаются войти в к ним в доверие.