Новосибирцев предупредили о новых правилах выезда детей из России

Свидетельство о рождении ребенка с 20 января 2026 года исключат из перечня документов, которые принимают для въезда в Россию и выезда из страны детей до 14 лет. Соответствующие поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ подписал президент Владимир Путин. Документ появился на платформе официального опубликования правовых актов.
В следующем году детям до 14 лет для поездок за границу будет нужен загранпаспорт. Если ребенок выехал из страны до вступления изменений в силу и у него не было паспорта, то вернуться в Россию он сможет по свидетельству о рождении.
Отметим, что до вступления изменений в силу свидетельство о рождении с отметкой о российском гражданстве допускалось для поездок в часть стран СНГ и дружественных государств. С 20 января 2026 года загранпаспорт потребуется детям для всех поездок за границу.