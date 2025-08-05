В Подмосковье врачи избавили пациентку от слепоты, вызванной сахарным диабетом

Заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов отметил, что у девушки также диагностировали близорукость. Использованная линза устранила катаракту и обеспечила восстановление полного зрения без необходимости носить очки. Операция прошла без осложнений, и уже на следующий день после снятия повязки пациентка смогла вновь видеть окружающий мир. В настоящее время девушка готовится к выписке.