Я вас услышал: что такое пресбиакузис и как это лечится

В целом уже после 40−50 лет начинают активно накапливаться повреждения от шума, инфекций, токсинов (например, курения или ряда лекарств). Вот только признать, что стал хуже слышать, у многих получается далеко не сразу. Гораздо легче считать, что это окружающие говорят невнятно. Но если пожилому человеку становится все труднее разбирать речь в шумной обстановке, приходится увеличивать громкость телевизора, в ушах шумит или звенит — это повод не откладывая посетить оториноларинголога (ЛОРа) либо сурдолога.