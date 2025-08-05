Я вас услышал: что такое пресбиакузис и как это лечится

Возрастная потеря слуха, или пресбиакузис, — естественный, но малоприятный спутник старения. По статистике, в возрасте 44−54 лет снижение слуха диагностируется у 11 процентов людей, а к 80 годам — у большинства. Что это за недуг и что с ним делать, выясняла «Вечерняя Москва».
Наше ухо — как гибрид суперкомпьютера, музыкального инструмента и маленького космического аппарата, созданный самой природой. Ухо не просто улавливает звук — оно анализирует его частоты, громкость и направление. А вестибулярный аппарат, который находится во внутреннем ухе, помогает нам сохранять равновесие. К сожалению, из-за возрастных изменений сосудов ухудшается кровоснабжение слухового аппарата; деградация слухового нерва ухудшает передачу сигналов в мозг; постепенная гибель волосковых клеток, отвечающих за восприятие звуковых колебаний, приводит к снижению чувствительности, особенно к высоким частотам.
В целом уже после 40−50 лет начинают активно накапливаться повреждения от шума, инфекций, токсинов (например, курения или ряда лекарств). Вот только признать, что стал хуже слышать, у многих получается далеко не сразу. Гораздо легче считать, что это окружающие говорят невнятно. Но если пожилому человеку становится все труднее разбирать речь в шумной обстановке, приходится увеличивать громкость телевизора, в ушах шумит или звенит — это повод не откладывая посетить оториноларинголога (ЛОРа) либо сурдолога.
Сегодня медицина не считает возрастные изменения слуха приговором. Среди слуховых аппаратов доступны цифровые модели, почти незаметные внутриканальные или мощные заушные — выбор зависит от степени потери слуха. Не исключена и медикаментозная поддержка, аудиотренировки. Самое важное — не игнорировать проблему.
Закладывание ушей вызывает неприятные ощущения и может быть связано как с физическими, так и с физиологическими аспектами. Врач-отоларинголог Анна Капелистая рассказала «Вечерней Москве», почему это происходит, какие факторы могут вызывать это явление и как от них избавиться.