Катя Гордон будет защищать интересы Елены Товстик, которую обманул муж

По словам Гордон, муж Елены изменил ей с подругой и предложил брачный контракт, существенно ограничивающий её права. Развод был подан без ведома женщины во время её «отдыха». Кроме того, у неё забрали детей и лишили финансовой поддержки. В течение двух лет Товстик самостоятельно воспитывала шестерых детей.
«Команда “Гордон и сыновья” теперь твоя команда. И я очень не рекомендую пытаться использовать любые коррупционные методы борьбы и “связи”. Мы сметём вас потому, что за Леной тысячи и тысячи преданных многодетных женщин, которые стали “взрослыми девочками”, которые стали “стальными”, — говорится в сообщении.
Напомним, Роман Товстик подал на развод со своей супругой Еленой, чтобы уйти к бывшей жене Дмитрия Диброва Полине. Елена опубликовала эмоциональный пост, обвинив мужа в предательстве. Екатерина Гордон резко осудила Полину за роман с женатым мужчиной и предложила юридическую помощь Елене.