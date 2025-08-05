Катя Гордон будет защищать интересы Елены Товстик, которую обманул муж

По словам Гордон, муж Елены изменил ей с подругой и предложил брачный контракт, существенно ограничивающий её права. Развод был подан без ведома женщины во время её «отдыха». Кроме того, у неё забрали детей и лишили финансовой поддержки. В течение двух лет Товстик самостоятельно воспитывала шестерых детей.