В Соцфонде рассказали, какая средняя пенсия в России

Средняя пенсия в России составляет около 24 тысяч рублей.
Средний размер пенсии в России на 1 июля 2025 года достиг 23 456 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.
«С начала этого года пенсия увеличилась на 281 рубль. Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет 21 115 рублей, тогда как у неработающих — почти 24 тысячи рублей», — уточняется в материалах фонда, которые приводит агентство РИА Новости.
Различие в размерах связано с особенностями индексации. По действующему законодательству, индексация пенсий распространяется только на неработающих пенсионеров.
Ранее сообщалось, что с января 2025 года страховые пенсии в России уже выросли на 7,3%, а с 2026 года индексацию планируют проводить дважды в год. Кроме того, впервые с 2015 года средний размер пенсий женщин превысил выплаты мужчинам, а разница между городскими и сельскими пенсионерами сохраняется: в начале 2025 года городские пенсионеры получали в среднем 24 005 рублей, а сельские — 20 722 рубля.