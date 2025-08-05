В Соцфонде рассказали, какая средняя пенсия в России

Ранее сообщалось, что с января 2025 года страховые пенсии в России уже выросли на 7,3%, а с 2026 года индексацию планируют проводить дважды в год. Кроме того, впервые с 2015 года средний размер пенсий женщин превысил выплаты мужчинам, а разница между городскими и сельскими пенсионерами сохраняется: в начале 2025 года городские пенсионеры получали в среднем 24 005 рублей, а сельские — 20 722 рубля.