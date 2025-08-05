В полиции дали совет, как не стать жертвой мошенников в мессенджерах

«Если коллега или знакомый неожиданно начинает обращаться на “вы” вместо принятого между вами “ты”, то это повод насторожиться, так как при взломе аккаунтов мошенники могут вести переписку со своей потенциальной жертвой именно в таком стиле», — говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Кроме того, в полиции уточняют, что злоумышленники часто используют имя и отчество собеседника, чтобы создать видимость официальности и вызвать доверие.