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Reuters: объём мировых сделок вырос за счёт сектора ИИ

Глобальный объём сделок достиг 2,6 триллиона долларов.

Источник: Аргументы и факты

Объём мировых сделок увеличился до 2,6 триллиона долларов за счёт сектора искусственного интеллекта в ответ на пошлины Соединённых Штатов, сообщает Reuters.

«Глобальный объём сделок достиг 2,6 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за первые семь месяцев года с пика времён пандемии в 2021 году, на фоне того как неопределённость, вызванная пошлинами США, была преодолена с помощью стремления к росту в корпорациях и влияния всплеска активности в области ИИ», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что количество транзакций на 1 августа текущего года на 16 процентов меньше, что за аналогичный период в 2024 году. При этом их стоимость на 28 процентов выше.

Крупнейшим рынком сделок являются Соединённые Штаты, на их рынок приходится свыше 50 процентов половины глобальной активности.

Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион, где число сделок увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, опередил Европу, ближневосточный регион и Африку.

Ранее сообщалось, что свыше половины опрошенных россиян готовы доверить управление деньгами искусственному интеллекту.