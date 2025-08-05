Reuters: объём мировых сделок вырос за счёт сектора ИИ

«Глобальный объём сделок достиг 2,6 триллиона долларов, что является самым высоким показателем за первые семь месяцев года с пика времён пандемии в 2021 году, на фоне того как неопределённость, вызванная пошлинами США, была преодолена с помощью стремления к росту в корпорациях и влияния всплеска активности в области ИИ», — говорится в сообщении.