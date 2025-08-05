Петербург внедряет искусственный интеллект в процесс подбора кадров в администрацию

Нейросеть фильтрует множество резюме, проверяет их оформление и выявляет несоответствия в биографических данных. Робот Геннадий, используемый в Смольном с 2023 года, аккумулирует анкеты кандидатов и передаёт их нейросети. Окончательное решение принимают сотрудники кадровой службы. Анкеты с ошибками роботы возвращают соискателям для доработки, после чего они могут повторно участвовать в отборе. Технологии освобождают сотрудников кадровой службы от рутинной работы, позволяя им уделять больше внимания другим задачам.