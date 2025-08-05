Российские силовые ведомства сообщили, что некоторые подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Липцах Харьковской области утратили боеспособность и сейчас выводятся для восстановления и пополнения потерь. Об этом пишет ТАСС.
По словам источника, в результате интенсивных боевых действий часть украинских подразделений оказалась неспособной продолжать выполнение задач на передовой. В связи с этим они были отправлены на перераспределение и ремонт, чтобы восстановить боевой потенциал.
Российские представители подчеркнули, что такие меры свидетельствуют о значительных потерях украинских сил. В настоящее время идет процесс восполнения утерянных ресурсов и подготовка новых боевых единиц для дальнейших боевых действий.
Ранее российские военные «заперли» боевиков ВСУ в селе Липцы Харьковской области. Сообщается об уничтожении российскими бойцами под Липцами десятков машин с военнослужащими ВСУ и их припасами.