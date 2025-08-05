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Часть бригады ВСУ выводится из Липцов после потери боеспособности

Часть украинских подразделений оказалась неспособной продолжать выполнение задач.

Источник: Аргументы и факты

Российские силовые ведомства сообщили, что некоторые подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Липцах Харьковской области утратили боеспособность и сейчас выводятся для восстановления и пополнения потерь. Об этом пишет ТАСС.

По словам источника, в результате интенсивных боевых действий часть украинских подразделений оказалась неспособной продолжать выполнение задач на передовой. В связи с этим они были отправлены на перераспределение и ремонт, чтобы восстановить боевой потенциал.

Российские представители подчеркнули, что такие меры свидетельствуют о значительных потерях украинских сил. В настоящее время идет процесс восполнения утерянных ресурсов и подготовка новых боевых единиц для дальнейших боевых действий.

Ранее российские военные «заперли» боевиков ВСУ в селе Липцы Харьковской области. Сообщается об уничтожении российскими бойцами под Липцами десятков машин с военнослужащими ВСУ и их припасами.