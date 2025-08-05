Память святого мученика Евсигния 2025: традиции, приметы и запреты на 5 августа

В соответствии с традициями, в день памяти святого мученика Евсигния рекомендуется воздерживаться от тяжелой физической работы и ссор. Считается, что в этот день не следует начинать новых дел, так как они могут оказаться неудачными. Также важно избегать злых мыслей и поступков, чтобы не навлечь беду на себя и близких.