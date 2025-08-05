Россияне рискуют получить штраф за уборку

«Использование бытовой техники в вечернее и ночное время может быть расценено как нарушение, если уровень шума превышает установленные нормы. В Госдуме сейчас рассматривается федеральный закон о тишине, который установит единые правила для всех регионов. Проект предусматривает запрет на шум с 23:00 до 07:00, “тихий час” с 13:00 до 15:00 и ограничение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 в будние дни», — предупредил Машаров в интервью РИА Новости.