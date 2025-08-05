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Россияне рискуют получить штраф за уборку

Жителям многоквартирных домов могут грозить штрафы за использование бытовой техники в ночное время, если шум от пылесосов или стиральных машин превышает допустимые нормы. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

За стиральную машину ночью могут оштрафовать.

Жителям многоквартирных домов могут грозить штрафы за использование бытовой техники в ночное время, если шум от пылесосов или стиральных машин превышает допустимые нормы. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

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«Использование бытовой техники в вечернее и ночное время может быть расценено как нарушение, если уровень шума превышает установленные нормы. В Госдуме сейчас рассматривается федеральный закон о тишине, который установит единые правила для всех регионов. Проект предусматривает запрет на шум с 23:00 до 07:00, “тихий час” с 13:00 до 15:00 и ограничение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 в будние дни», — предупредил Машаров в интервью РИА Новости.

Эксперт напомнил, что к нарушениям относятся не только громкая музыка и ремонт, но и работа бытовой техники, лай собак, крики и другие источники шума. Согласно статье 6.4 КоАП РФ, физическим лицам за такие нарушения грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей, должностным лицам — от 1 до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 10 до 20 тысяч рублей с возможным приостановлением деятельности до 90 суток.

Машаров отметил, что соседи вправе обращаться с жалобами в полицию, управляющую компанию или даже подавать иск в суд о компенсации морального вреда. Хотя КоАП РФ не содержит прямого запрета на шум, ответственность предусмотрена за нарушение санитарных норм, ограничивающих уровень шума.