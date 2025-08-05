Россиянам рассказали о штрафе за работающую ночью бытовую технику

Он уточнил, что если звук от пылесоса или стиральной машины превысит допустимые нормы, это будет считаться нарушением. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о тишине, который предусматривает запрет на шум с 23:00 до 7:00, тихий час в дневное время с 13:00 до 15:00, а также ограничения на ремонтные работы с 9:00 до 19:00 по будням.