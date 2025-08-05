Россиянам рассказали о штрафе за работающую ночью бытовую технику

Он уточнил, что если звук от пылесоса или стиральной машины превысит допустимые нормы, это будет считаться нарушением. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о тишине, который предусматривает запрет на шум с 23:00 до 7:00, тихий час в дневное время с 13:00 до 15:00, а также ограничения на ремонтные работы с 9:00 до 19:00 по будням.
Под запрет попадут не только ремонт и перфораторы, но и бытовая техника, продолжительные звуки животных, громкая музыка, крики, вечеринки, пение и даже «громкое выяснение отношений». По словам Машарова, такие нарушения подпадают под статью 6.4 КоАП РФ. За них предусмотрены штрафы: физическим лицам — от 500 до 1000 рублей, должностным лицам и ИП — до 2000 рублей с возможной приостановкой деятельности на три месяца, юридическим лицам — до 20 000 рублей, также с риском приостановки деятельности.
Жаловаться на шумных соседей можно в полицию или управляющую компанию, а в случае серьёзного конфликта — через суд, требуя компенсации за моральный вред.
А ранее юрист напомнил, что схожие меры действуют и для любителей слушать громкую музыку в машине. По его словам, за превышение ограничения в 90 дБ, гражданину грозит штраф в размере 500 рублей. Если нарушение происходит в вечернее время, это подпадает под закон «О тишине». В этом случае автомобилиста могут привлечь к ответственности согласно законодательству конкретного региона РФ.