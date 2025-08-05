В базу «Миротворца» внесли двух российских подростков

Украинский сайт «Миротворец» вновь оказался в центре скандала после публикации персональных данных двух российских подростков — 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., сообщает РИА Новости. Оба несовершеннолетних обучаются в российских школах, однако их личная информация, включая адреса проживания и профили в социальных сетях, была размещена без их согласия.
Ранее «Миротворец» уже попадал под критику за публикацию данных несовершеннолетних. В 2021 году в базе сайта оказалась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, которая выступила с обращением к Совету Безопасности ООН с призывом защитить детей Донбасса.