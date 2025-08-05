Двух российских подростков внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Украинский сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные двух несовершеннолетних граждан России: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что оба подростка учатся в учебных заведениях в РФ, их личные данные, включая место жительства и профили в социальных сетях, были размещены без их согласия.
Генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова объявила в розыск Служба безопасности Украины. Об этом 19 июля стало известно из данных украинских органов власти. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконное пересечение госграницы.
Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения России Сергея Кравцова: их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.