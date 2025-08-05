Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух российских подростков внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Украинский сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные двух несовершеннолетних граждан России: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Об этом сообщило РИА Новости.

Украинский сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные двух несовершеннолетних граждан России: 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что оба подростка учатся в учебных заведениях в РФ, их личные данные, включая место жительства и профили в социальных сетях, были размещены без их согласия.

Генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова объявила в розыск Служба безопасности Украины. Об этом 19 июля стало известно из данных украинских органов власти. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконное пересечение госграницы.

Ранее стало известно, что СБУ и МВД Украины объявили в розыск главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения России Сергея Кравцова: их также разыскивают по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше