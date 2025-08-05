Россиянам рассказали, как лето влияет на здоровье и гормоны

Под влиянием ультрафиолетового излучения летом в организме активируется синтез витамина D, который действует как гормон. Этот витамин играет ключевую роль в иммунной защите, метаболизме и регуляции половых гормонов, способствуя повышению репродуктивной функции. Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку серотонина и эндорфинов — так называемых «гормонов счастья», отвечающих за хорошее настроение, мотивацию и энергичность. При этом уровень мелатонина уменьшается, что снижает сонливость и усталость.