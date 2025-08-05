Россиянам рассказали, как лето влияет на здоровье и гормоны

Эксперты из Пермского Политеха в интервью «Газете.Ru» объяснили, как солнечный свет воздействует на психоэмоциональное состояние человека и гормональный баланс. Они подчеркнули, что летнее ощущение радости — это результат сложного взаимодействия нейромедиаторов, гормонов и эволюционных адаптаций.
Под влиянием ультрафиолетового излучения летом в организме активируется синтез витамина D, который действует как гормон. Этот витамин играет ключевую роль в иммунной защите, метаболизме и регуляции половых гормонов, способствуя повышению репродуктивной функции. Кроме того, солнечный свет стимулирует выработку серотонина и эндорфинов — так называемых «гормонов счастья», отвечающих за хорошее настроение, мотивацию и энергичность. При этом уровень мелатонина уменьшается, что снижает сонливость и усталость.
Ученые отмечают, что человеческий организм эволюционно настроен на активность в теплое время года. Для древних людей лето символизировало изобилие, безопасность и благоприятные условия для продолжения рода. В этот период повышается уровень дофамина, который стимулирует любопытство и стремление к накоплению ресурсов. Яркие природные цвета — зелень и голубое небо — воспринимаются подсознательно как признаки спокойствия и благополучия.
Летом также увеличивается социальная активность: люди чаще общаются, проводят время на свежем воздухе, что снижает тревожность и улучшает психическое состояние. Зимой же дефицит света и тепла может вызвать депрессивные симптомы, особенно у тех, кто страдает хроническими психическими или психосоматическими расстройствами.
Для поддержания хорошего настроения и здоровья круглый год специалисты рекомендуют соблюдать режим отдыха, заниматься спортом и контролировать уровень витамина D — но только после консультации с врачом.
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