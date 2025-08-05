Врач предупредила о болезни, которая проявляется пятнистым загаром

— Первое, что приходит на ум, когда мы видим неровный, пятнистый загар — отрубевидный или пятнистый лишай. Он вызывается грибком Malassezia furfur. В норме этот грибок живет на нашей коже в небольших количествах, но у некоторых людей, склонных к повышенной потливости и повышенной активности сальных желез, он начинает активно размножаться (кстати, его еще называют «солнечным грибком», ведь чаще всего о его существовании люди узнают на курортах — прим. Ред.), — объяснила дерматолог.