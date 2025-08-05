Врач предупредила о болезни, которая проявляется пятнистым загаром

После отпуска многие мечтают о красивом и ровном загаре, но иногда реальность оказывается не такой идеальной. Часто встречаются пятна на коже, которые не только нарушают внешний вид, но и могут быть признаком проблемы. Врач-дерматолог, автор книги «Под покровом кожи» издательства «Комсомольская правда» Мария Журавлева рассказала KP.RU о возможной причине пятнистого загара.
— Первое, что приходит на ум, когда мы видим неровный, пятнистый загар — отрубевидный или пятнистый лишай. Он вызывается грибком Malassezia furfur. В норме этот грибок живет на нашей коже в небольших количествах, но у некоторых людей, склонных к повышенной потливости и повышенной активности сальных желез, он начинает активно размножаться (кстати, его еще называют «солнечным грибком», ведь чаще всего о его существовании люди узнают на курортах — прим. Ред.), — объяснила дерматолог.
Пятнистый лишай проявляется как пятна цвета «кофе с молоком», покрытые чешуйками, которые препятствуют нормальному загару. Это создает эффект пятнистой кожи, так как на пораженных участках не проникает ультрафиолет. Врачи называют это ложной лейкодермией.
Если вы заметили такие пятна, важно обратиться к дерматологу. Кроме того, Журавлева напомнила, что для здоровья кожи очень важно правильно защищаться от солнца с помощью кремов с SPF и избегать активного загара в часы пик.