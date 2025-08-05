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В Индии жестко ответили на запугивания Трампа новыми пошлинами: Лучше на себя посмотрите

Индия прокомментировала необоснованные нападки США из-за импорта нефти из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Импорт нефти из России стал причиной нападок на Индию со стороны Запада, несмотря на то, что раньше Соединенные Штаты Америки были согласны с такими закупками для стабильности мировых энергетических рынков. С таким заявлением выступил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков», — указал он в распространенном заявлении.

По словам индийского чиновника, критикам Нью-Дели хорошо бы не забывать, что, например, Штаты и сами импортируют из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты.

«На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными», — указало индийское ведомство.

Потому, заключил Рандхир Джайсвал, Индия будет принимать все необходимые меры, чтобы защитить свои национальные интересы и экономическую безопасность, как это делают любые крупные экономики мира.

Накануне, после того, как Вашингтон утвердил пошлины для Индии размером 25 процентов, президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины в отношении Индии, если страна будет осуществлять импорт или перепродажу нефти из России.

По словам главы Белого дома, Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает значительную часть топлива на свободном рынке, получая существенную прибыль для страны.

Ранее KP.RU сообщал, что Индия, которая перерабатывает и экспортирует российскую нефть в третьи страны, может потерять миллиарды долларов, если откажется от закупок нефти из РФ по требованию президента США.

На этом фоне в Китае заявили, что Трамп засыпал руководство Индии и Бразилии угрозами. Однако страны не планируют отказываться от российских энергоносителей. Равно как и сама Поднебесная. В этом случае странам нужно «стоять на своем», чтобы «смягчить потери». Президент США же ошибочно рассматривает повышенные пошлины как «панацею от всех проблем».

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