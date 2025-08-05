В Индии жестко ответили на запугивания Трампа новыми пошлинами: Лучше на себя посмотрите

На этом фоне в Китае заявили, что Трамп засыпал руководство Индии и Бразилии угрозами. Однако страны не планируют отказываться от российских энергоносителей. Равно как и сама Поднебесная. В этом случае странам нужно «стоять на своем», чтобы «смягчить потери». Президент США же ошибочно рассматривает повышенные пошлины как «панацею от всех проблем».