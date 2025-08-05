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В Челябинской области наступает самый жаркий на этой неделе день

В Челябинской области наступает самый жаркий на этой неделе день, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

Во вторник, 5 августа, при переменной облачности лишь на юге местами прошумят кратковременные дожди, грозы. Утром в отдельных районах вероятны туманы.

Ветер западный, северо-западный, его скорость 2−7 м/с, днем на юге порывы до 13 м/с. После полудня столбики термометров покажут плюс 26−31.

В среду местами пробарабанят кратковременные дожди, прозвучат грозы, температура воздуха 6 августа ночью плюс 12−17, днем — 23−28; в четверг ночью местами, а днем в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, грозы, ночью плюс 12−17, днем 7 августа лишь 20−25 градусов.

В шести городах Челябинской области продлено действие режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, во время которого в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. До 19 часов 5 августа режим «черного неба» будет действовать в Аше, в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино и Карабаше — до 10:00 7 августа.