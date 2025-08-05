В Челябинской области наступает самый жаркий на этой неделе день

В шести городах Челябинской области продлено действие режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, во время которого в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. До 19 часов 5 августа режим «черного неба» будет действовать в Аше, в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино и Карабаше — до 10:00 7 августа.