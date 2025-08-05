Губернатор Херсонской области наградил мать Рамзана Кадырова орденом за заслуги

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо присвоил Аймани Кадыровой, матери главы Чечни и руководителя регионального фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, высшую награду региона — орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Знак отличия вручил председатель правительства области Магомед Даудов.
Ранее мать Рамзана Кадырова была отмечена орденом Дружбы от руководителей ДНР и ЛНР за вклад в укрепление сотрудничества и поддержку военных действий. В своем Telegram-канале Даудов подчеркнул, что награда Аймани Кадыровой стала признанием ее значимого личного участия в содействии задачам специальной военной операции на территории Херсонской области.
Награду ей передали в день рождения. Даудов напомнил, что после гибели супруга Аймани Несиевна возглавила фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова и посвятила себя помощи нуждающимся — сиротам, больным и одиноким. По его словам, доброта и щедрость Кадыровой получили признание миллионов людей по всему миру.