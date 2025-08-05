Губернатор Херсонской области наградил мать Рамзана Кадырова орденом за заслуги

Награду ей передали в день рождения. Даудов напомнил, что после гибели супруга Аймани Несиевна возглавила фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова и посвятила себя помощи нуждающимся — сиротам, больным и одиноким. По его словам, доброта и щедрость Кадыровой получили признание миллионов людей по всему миру.