Украине нужно признать потерю территорий ради выживания. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.
— Мы хотим, чтобы Украина выжила как независимое суверенное государство, — заявил он в интервью BBC, отметив, что если за сохранение суверенитета киевскому режиму придется заплатить потерей территорий, то «пусть так и будет».
По его словам, сейчас Украина, несмотря на поддержку стран Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь», передает РИА Новости.
Никарагуа официально признало Донецкую и Луганскую Народную Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области частью РФ. Об этом 31 июля сообщили сопредседатели центральноамериканской республики Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в феврале заявил, что Украина безвозвратно потеряла регионы, которые были присоединены к России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ ни при каких обстоятельствах не обсуждала и не будет обсуждать вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом.