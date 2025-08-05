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Президент Чехии Павел призвал украинские власти признать потерю территорий

Украине нужно признать потерю территорий ради выживания. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.

Украине нужно признать потерю территорий ради выживания. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.

— Мы хотим, чтобы Украина выжила как независимое суверенное государство, — заявил он в интервью BBC, отметив, что если за сохранение суверенитета киевскому режиму придется заплатить потерей территорий, то «пусть так и будет».

По его словам, сейчас Украина, несмотря на поддержку стран Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь», передает РИА Новости.

Никарагуа официально признало Донецкую и Луганскую Народную Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области частью РФ. Об этом 31 июля сообщили сопредседатели центральноамериканской республики Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в феврале заявил, что Украина безвозвратно потеряла регионы, которые были присоединены к России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ ни при каких обстоятельствах не обсуждала и не будет обсуждать вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом.

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