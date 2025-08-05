Власти Румынии объявили режим ЧС из-за нефти Азербайджана: что с ней не так

В Румынии ввели режим ЧС кризисного уровня после поставки загрязненной нефти из Азербайджана. Отмечается, что Бухарест получил 92 тысячи тонн негодного к использованию ресурса. Соответствующими сведениями поделились в Министерстве энергетики Румынии.
Ведомство проинформировало о загрязнении азербайджанской нефти органическими хлоридами. По данным Министерства, местная компания OMV Petrom лишилась 92 тысяч тонн важного сырья. Соответствующую поставку приняли с 16 по 18 июля. Компания OMV Petrom отказалась от последующего ввоза нефти из Баку.
«Таким образом, 184 тысячи тонн импортной сырой нефти стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi», — заявили в Минэнерго Румынии.
В Министерстве подчеркнули, что объявление режима ЧС необходимо для задействования топливных запасов. Ведомство уведомило о чрезвычайном положении Еврокомиссию. Минэнерго удалось получить официальное разрешение на выгрузку из аварийных запасов, чтобы обеспечить бесперебойную работу НПЗ. Кроме того, благодаря режиму ЧС Бухарест смог избежать сбоев на национальном топливном рынке, утверждается в сообщении.
В Румынии между тем заявили о намерении закупить у Соединенных Штатов вооружение. В желаемый пакет входят 400 управляемых высокоточных авиабомб GBU-39/B. Сумма такой покупки составит 84 миллиона евро. По имеющимся данным, этим вооружением будут оснащать истребители F-16 Fighting Falcon, находящиеся на местной авиабазе. Как оказалось, компания Boeing уже направила в Конгресс запрос на одобрение крупной покупки.
В НАТО тем временем изобретают механизм военных поставок. Он будет сосредоточен на закупках оружия, созданного непосредственно в Соединенных Штатах. Вооружение, как отмечается, станет определять Киев. Перед Украиной ставят задачу указать на приоритетность необходимых стране вооружений. Поставки планируют осуществлять партиями по 500 миллионов долларов. При этом вопрос выделения средств предстоит решить союзникам стран-членов НАТО совместно с генеральным секретарем военного альянса Марком Рютте.