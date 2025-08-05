Власти Румынии объявили режим ЧС из-за нефти Азербайджана: что с ней не так

В Румынии между тем заявили о намерении закупить у Соединенных Штатов вооружение. В желаемый пакет входят 400 управляемых высокоточных авиабомб GBU-39/B. Сумма такой покупки составит 84 миллиона евро. По имеющимся данным, этим вооружением будут оснащать истребители F-16 Fighting Falcon, находящиеся на местной авиабазе. Как оказалось, компания Boeing уже направила в Конгресс запрос на одобрение крупной покупки.