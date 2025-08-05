В ГД внесут проект о бесплатной реабилитации жителей Суджанского района

Законопроект, предусматривающий предоставление бесплатной реабилитации жителям Суджанского района Курской области, пострадавшим от дейсвтий ВСУ, будет внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».
Авторами документа стали лидер этой политической силы Сергей Миронов и депутат ГД Марина Ким. Законопроект предполагает внесение ряда изменений в статью 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
В случае одобрения документа на предоставление поддержки смогут рассчитывать жители, которые проживали в Суджанском районе или были зарегистрированы там с 06 августа 2024 года по 13 марта 2025 года.
Напомним, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что операция российских войск по освобождению Курской области от ВСУ завершена. Также сообщалось, что СК РФ признал пострадавшими от действий украинских формирований 43 тыс. человек в этом регионе.