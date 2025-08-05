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Генерал Попов объяснил, почему украинские БПЛА летят вглубь России

Попов отметил, что ВСУ не могут нанести серьезного ущерба объектам в глубине России.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ пытаются наносить удары с помощью беспилотников по отдаленным от границы городам для того, чтобы оказать психологическое давление на население. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, украинская армия не может нанести серьезного ущерба объектам, находящимся в глубине России.

«Украинские военные пытаются наносить удары беспилотниками по регионам России без каких-либо целей, они делают это по возможности — если нашелся какой-то предатель и подлец, согласившийся за деньги сделать это. Они пытаются оказать психологическое давление, поскольку понимают, что физически навредить не могут», — отметил он.

Попов подчеркнул, что у ВСУ нет средств для уничтожения или повреждения объектов, удаленных от государственной границы.

«Украинская армия не обладает силами и средствами, способными нанести заметный урон российский объектам в глубине страны. Да и российские средства радиоэлектронной борьбы быстро их подавят», — добавил он.

Ранее генерал Попов предположил, что БПЛА в Волгоград могли запустить с корабля в Каспийском море.

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