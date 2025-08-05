Матери Кадырова вручили орден: чем помогла Херсонской области Аймани Кадырова

В 2023 году в Кремле президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Почета Аймани Кадырову. Тогда отмечалось, что широкая благотворительная помощь Аймани Кадыровой затрагивает огромное количество людей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Более того, после начала спецоперации Фонд, которым руководит мама Рамзана Кадырова, регулярно отправляет помощь жителям новых регионов. Недавно туда удалось доставить 23 тонны продовольствий и лекарств, а также оборудования более чем на 100 миллионов рублей.