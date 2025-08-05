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Матери Кадырова вручили орден: чем помогла Херсонской области Аймани Кадырова

Сальдо наградил мать Кадырова орденом за заслуги перед Херсонской областью.

Источник: Комсомольская правда

Власти Херсонской области наградили мать главы Чечни Рамзана Кадырова, президента регионального общественного фонда имени Ахмата-хаджи Кадырова — Аймани Кадырову знаком ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов.

«Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», — говорится в сообщении.

Осенью 2022 года президент России Владимир Путин наградил Орденом Почета за активную общественную деятельность мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову.

В 2023 году в Кремле президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Почета Аймани Кадырову. Тогда отмечалось, что широкая благотворительная помощь Аймани Кадыровой затрагивает огромное количество людей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Более того, после начала спецоперации Фонд, которым руководит мама Рамзана Кадырова, регулярно отправляет помощь жителям новых регионов. Недавно туда удалось доставить 23 тонны продовольствий и лекарств, а также оборудования более чем на 100 миллионов рублей.

В августе 2024 года российский лидер в неформальной обстановке пообщался с семьей чеченского лидера и преподнес цветы супруге Рамзана Кадырова и его маме Аймани Несиевне. Во время визита в республику Путин снова поздравил Аймани Кадырову с присвоением ей ордена Почёта в прошлом году, подчеркнув, что она полностью заслуживает этой награды.

В феврале этого года Австралия и Новая Зеландия наложили санкции на маму главы Чеченской Республики Аймани Несиевну. Озвученная этими странами причина — она вывозила детей с территории Украины.

Сам Рамзан Кадыров отреагировал на новости спокойно. По его словам, подобные санкции воспринимает как старые вещи на чердаке — «достаем, смеемся и отправляем обратно в хранилище». Также глава чеченской республики добавил, что включение его матери и ее фонда в санкционный список «щедрым подарком» и отметил, что это стало «настоящим признанием ее заслуг» в поддержке бойцов СВО и их семей.

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