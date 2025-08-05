Поэт Ильичев рассказал, что у Юрия Антонова есть дочь и сын, но он это скрывает

— Да, дочь у Юрия Михайловича есть. Но больше сказать вам ничего не могу, так как эта тема очень закрытая. Я знаю, что его дочь живет во Франции. Есть у него и сын, но они не общаются. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема, — рассказал Ильичев изданию «КП».