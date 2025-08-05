Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поэт Ильичев рассказал, что у Юрия Антонова есть дочь и сын, но он это скрывает

У певца Юрия Антонова имеются дочь и сын. Об этом сообщил поэт Владимир Ильичев, который дружит с артистом.

У певца Юрия Антонова имеются дочь и сын. Об этом сообщил поэт Владимир Ильичев, который дружит с артистом.

По его словам, дочь музыканта живет во Франции, а с сыном он не общается. Поэт назвал разговоры о семье «запрещенной темой».

— Да, дочь у Юрия Михайловича есть. Но больше сказать вам ничего не могу, так как эта тема очень закрытая. Я знаю, что его дочь живет во Франции. Есть у него и сын, но они не общаются. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема, — рассказал Ильичев изданию «КП».

У Антонова было три супруги. В настоящее время они живут в Хорватии, Соединенных Штатах и Франции. При этом сам певец никогда не рассказывал о своей личной жизни.

Юрий Антонов резко ответил оскорбившему пианистку Александру Пахмутову музыканту Андрею Макаревичу*. В недавнем интервью лидер группы «Машина времени» раскритиковал творчество Пахмутовой, заявив, что, несмотря на наличие удачных композиций, поздние ее работы уступают по качеству.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции России.