Поэт Ильичев рассказал, что у Юрия Антонова есть дочь и сын, но он это скрывает

У певца Юрия Антонова имеются дочь и сын. Об этом сообщил поэт Владимир Ильичев, который дружит с артистом.
По его словам, дочь музыканта живет во Франции, а с сыном он не общается. Поэт назвал разговоры о семье «запрещенной темой».
— Да, дочь у Юрия Михайловича есть. Но больше сказать вам ничего не могу, так как эта тема очень закрытая. Я знаю, что его дочь живет во Франции. Есть у него и сын, но они не общаются. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема, — рассказал Ильичев изданию «КП».
У Антонова было три супруги. В настоящее время они живут в Хорватии, Соединенных Штатах и Франции. При этом сам певец никогда не рассказывал о своей личной жизни.
Юрий Антонов резко ответил оскорбившему пианистку Александру Пахмутову музыканту Андрею Макаревичу*. В недавнем интервью лидер группы «Машина времени» раскритиковал творчество Пахмутовой, заявив, что, несмотря на наличие удачных композиций, поздние ее работы уступают по качеству.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции России.