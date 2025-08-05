В Омске планируют развивать круизные маршруты по Иртышу

Между тем наладить эффективные речные перевозки внутри региона в Омской области никак не могут. Напомним, ранее был досрочно закрыт теплоходный маршрут «Омск—Большеречье». Его планировали закрыть в следующем году, по факту же перевозки прекратились уже с 1 июля. Как пояснили тогда в минтрансе, рейс якобы не пользовался популярностью.