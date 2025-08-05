В Общественной палате предупредили о штрафах за уборку квартиры вечером

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте — запрет на шум с 23:00 до 07:00, дневной тихий час с 13:00 до 15:00, ограничение на ремонт с 09:00 до 19:00 по будням и штрафы для нарушителей», — сказал он в беседе с «РИА Новости».