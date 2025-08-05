В Общественной палате предупредили о штрафах за уборку квартиры вечером

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте — запрет на шум с 23:00 до 07:00, дневной тихий час с 13:00 до 15:00, ограничение на ремонт с 09:00 до 19:00 по будням и штрафы для нарушителей», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Отмечается, что в настоящее время законопроект находится на стадии рассмотрения.
К подпадающему под запрет на время тишины шума относятся звуки ремонта, громкая музыка, песни и вечеринки, работа бытовой техники. Также ответственность может грозить за чересчур слышимые издаваемые домашними животными звуки, например лай или мяуканье.
«Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тыс. рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2 тыс. рублей и приостановку деятельности до 90 суток», — напомнил Машаров.
Для административных лиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей и приостановка деятельности также на 90 суток.
Столкнувшиеся с нарушениями законодательства россияне могут обратиться в полицию и управляющую компанию с жалобой. Также можно подать исковое заявление в суд о компенсации морального вреда.
11 июня сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала, что за нарушение тишины в многоквартирном доме штраф может составить 80 тыс. рублей. Для того чтобы пресечь нарушения, граждане могут обращаться в полицию для оперативной фиксации, к участковому или в управляющую компанию.
10 мая Роскачество напомнило россиянам о режиме тишины на дачах. В ведомстве подчеркнули, что шумом обычно считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой домашних питомцев, а также иные звуки, которые нарушают спокойствие соседей.