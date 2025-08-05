Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры

Россияне, проживающие в многоквартирных домах, могут получить штраф за поздние уборки. Ответственность накладывается в случае, если нарушитель превышает допустимый уровень шума. Жильцам грозит штраф, если звук от, например, пылесоса будет слишком громким. Об этом напомнил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, цитирует РИА Новости.
Он отметил, что на данный момент речь идет об использовании техники в вечернее и ночное время. Однако в Госдуме уже рассматривают проект, ограничивающий шумы и днем, пояснил член ОП РФ.
Евгений Машаров предупредил, что к таким звукам относятся, в том числе, лай собак, крики, громкие вечеринки, «выяснение отношений» и другое.
«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф… в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте — запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням и штрафы для нарушителей», — анонсировал спикер.
Евгений Машаров напомнил, что соответствующий пункт прописан в статье 6 КоАП России. Нарушителям придется оплатить штраф в размере до тысячи рублей. При этом должностные лица отдадут до двух тысяч рублей, юридические — от 10 до 20 тысяч рублей.
В Госдуме тем временем выступили с предложением ежегодно предоставлять детям сертификаты в оздоровительные лагеря и санатории. Если закон будет принят, то документы начнут выдавать после подписания соответствующего распоряжения правительством России. Изменения планируют внести в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
В РФ также заявили об инициативе по введению возрастных ограничений на использование автомобилей. Так, обсуждается возможность установить предельный срок службы авто в 30 лет. Этот возрастной порог указан в ГОСТе. Эксперты с 2013 года спорят об эффективности принятия подобных мер.