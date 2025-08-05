Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф… в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте — запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням и штрафы для нарушителей», — анонсировал спикер.