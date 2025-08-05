Врач Чернышова назвала единственный способ защититься от краснухи

«Как правило, профилактика сводится к вакцинации. Детям по календарю делают прививку дважды: в год и 6 лет. И молодым женщинам, готовящимся к беременности, желательно сдать анализ крови на антитела. Если антитела после прививки или после перенесенного заболевания в достаточном количестве, то ей можно не волноваться. Если же антител нет или их мало, то нужно сделать ревакцинацию», — отметила врач.