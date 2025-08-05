Врач Чернышова назвала единственный способ защититься от краснухи

Защититься от краснухи можно с помощью вовремя сделанной прививки, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Как правило, профилактика сводится к вакцинации. Детям по календарю делают прививку дважды: в год и 6 лет. И молодым женщинам, готовящимся к беременности, желательно сдать анализ крови на антитела. Если антитела после прививки или после перенесенного заболевания в достаточном количестве, то ей можно не волноваться. Если же антител нет или их мало, то нужно сделать ревакцинацию», — отметила врач.
По словам специалиста, краснуха, как правило, проявляется в виде температуры, слабости, небольшого кашля и характерной сыпи — на лице и теле, кроме кистей и стоп.
«Коварство этого заболевания в том, что заразным человек становится до наступления клинической картины. То есть он ещё чувствует себя здоровым и уже выделяет вирусы, заражает других людей. Чем опасна краснуха? В редких случаях она может привести к краснушному энцефалиту, при котором поражаются ткани головного мозга», — добавила врач.
Напомним, ранее стало известно, что в России зафиксировали рост случаев заболевания краснухой, которая до этого практически исчезла в ряде регионов страны.
Ранее врач Онищенко назвал причину всплеска заболеваемости краснухой.