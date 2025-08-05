Спутниковая связь Starlink появилась в Сомали

Спутниковая сеть Starlink, разработанная компанией SpaceX из США, теперь охватывает территорию Сомали. Это означает, что жители и организации страны получили возможность пользоваться современным интернетом в высоком качестве.
В официальном сообщении на странице Starlink в социальной сети X* отмечается, что пользователи в Сомали могут подключаться к высокоскоростному интернету с минимальной задержкой.
Такой доступ значительно улучшит коммуникацию и информационные возможности региона.
Ранее сообщалось, что китайские ученые разрабатывают способы противодействия спутниковой системе Starlink, которую считают потенциальной угрозой национальной безопасности.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.