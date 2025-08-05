Джерелиевский: отряд «Ведьмы Бучи» создан как ловушка для женщин в ВСУ

Украинское женское подразделение «Ведьмы Бучи» является рекламной структурой, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«С названием все очевидно: так они пытаются опять раскрутить тему провокации в Буче, и вроде представить, что это некие мстительницы за то, что там российские войска не совершали». — объяснил он.
По мнению эксперта, «Ведьмы Бучи» — это не военное подразделение, а рекламный ход ВСУ.
«Это некая рекламная структура и активное внимание к ней именно сейчас на Западе и Украине тоже объяснимо. Как ожидают украинские эксперты, политики и общественные деятели, осенью начнется мобилизация женщин. Уже стоит вопрос о мобилизации медицинских работников, но, по всей вероятности, перечень будет значительно расширен. Пока еще не закрыт выезд за границу женщинам, но в ближайшее время ожидают именно этого», — уточнил он.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что ВСУ вербуют женщин в качестве диверсантов, разведчиц и снайперов.