Джерелиевский: отряд «Ведьмы Бучи» создан как ловушка для женщин в ВСУ

«Это некая рекламная структура и активное внимание к ней именно сейчас на Западе и Украине тоже объяснимо. Как ожидают украинские эксперты, политики и общественные деятели, осенью начнется мобилизация женщин. Уже стоит вопрос о мобилизации медицинских работников, но, по всей вероятности, перечень будет значительно расширен. Пока еще не закрыт выезд за границу женщинам, но в ближайшее время ожидают именно этого», — уточнил он.