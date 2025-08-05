Диетолог рассказала, как ягодная диета поможет сбросить лишние килограммы

Сезон летних ягод в полном разгаре, и, как оказалось, это не только вкусно, но и полезно для фигуры. Ягоды, такие как смородина, малина, а также клубника и ремонтантная земляника, становятся идеальными помощниками в борьбе с лишними килограммами. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Людмила Денисенко.
— В целом за лето реально потерять на ягодной (арбузной) диете несколько килограммов. Но только при грамотно составленном рационе, — отметила специалист.
Диетолог посоветовала не есть ягоды или фрукты в чистом виде, несмотря на их богатство витаминами и клетчаткой. Лучше всего сочетать их с нежирным йогуртом, кефиром или творогом, добавив горсть льняного семени или кедровых орешков.
— При таком подходе углеводы всасываются медленнее и дольше держат уровень сахара крови на одном уровне. Тогда чувство сытости сохранится дольше, — заключила эксперт.
Однако стоит быть осторожными людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и высоким уровнем сахара в крови. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом.