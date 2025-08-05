Диетолог рассказала, как ягодная диета поможет сбросить лишние килограммы

Сезон летних ягод в полном разгаре, и, как оказалось, это не только вкусно, но и полезно для фигуры. Ягоды, такие как смородина, малина, а также клубника и ремонтантная земляника, становятся идеальными помощниками в борьбе с лишними килограммами. Об этом KP.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Людмила Денисенко.