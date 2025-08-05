Высказывания администрации президента Соединённых Штатов и Дональда Трампа о новых поставках вооружения украинской стороне не имеют ничего общего с реальностью, заявил профессор из США Джон Миршаймер.
Он подчеркнул, что эти обещания не могут быть выполнены.
«У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам. Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь», — сказал профессор Чикагского университета.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Миршаймер уточнил, что очередные попытки Трампа начать этап конфронтации станут крайне глупым шагом, оттягивающим завершение конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет создать «ловушку обязательств» для Российской Федерации, заявляя о размещении ядерных подводных лодок после ссоры с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.