В 75% регионов зафиксировали снижение количества избираталей

Число избирателей, проживающих на территории России снизилось почти на 125 тысяч человек и составило 111,4 миллиона. В то же время количество граждан с правом голоса за пределами страны увеличилось с 1,78 млн до 1,79 млн, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).