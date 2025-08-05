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Боец рассказал о тактике ВС России в боях за Волчанск

Российские разведчики применяют тактику «налета» с использованием мобильных штурмовых групп.

Источник: Аргументы и факты

Российские разведчики применяют тактику «налета» с использованием мобильных штурмовых групп и технической разведки в районе Волчанска, где ведутся боевые действия в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», с позывным «Закат».

Он пояснил, что российские штурмовые группы действуют небольшими командами — двойками и тройками, которые концентрируются на определённых точках перед проведением атаки. В отличие от классических штурмов, их тактика включает сочетание налётов, что позволяет более гибко и эффективно наносить удары по противнику.

Военнослужащий отметил, что работа разведподразделений отличается от тактики штурмовиков: основная задача — выявление целей с помощью разведки. После тщательной доразведки и подготовки осуществляется точечное воздействие на объекты ВСУ. В числе приоритетных целей — посты наблюдения и средства технической разведки противника, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно о принудительной эвакуации «Украинской Рублёвки», которая находится в Старом Салтове вдоль одной из дорог, соединяющих Волчанск и Чугуев.