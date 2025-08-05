Боец рассказал о тактике ВС России в боях за Волчанск

Он пояснил, что российские штурмовые группы действуют небольшими командами — двойками и тройками, которые концентрируются на определённых точках перед проведением атаки. В отличие от классических штурмов, их тактика включает сочетание налётов, что позволяет более гибко и эффективно наносить удары по противнику.