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Подозрительная вежливость: в МВД рассказали, как понять, что вместо друга с вами общается мошенник

МВД: в переписке мошенника можно вычислить по непривычным словам.

Источник: Комсомольская правда

Переписываясь в мессенджерах с друзьями и знакомыми, стоит обращать внимание на неожиданное изменение стиля их речи. Например, если между вами принято обращение на «ты», внезапный переход на «вы» может свидетельствовать о том, что аккаунт друга взлома и с вами ведёт переписку мошенник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.

Кроме того, аферисты часто в переписке называют собеседника по имени-отчеству, отметили в МВД. Правоохранители напомнили, что двухфакторная аутентификация является действенным способом обезопасить свой аккаунт в мессенджерах.

Как мошенники ловят жертв на QR-коды в мессенджерах и как не дать себя обмануть, читайте здесь на KP.RU.

Почему мошенники просят переводить диалог с потенциальной жертвой с сайтов объявлений в мессенджеры, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем правоохранители назвали два главных мессенджера для мошенников: где чаще всего крадут данные, узнайте здесь на KP.RU.