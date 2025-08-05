Подозрительная вежливость: в МВД рассказали, как понять, что вместо друга с вами общается мошенник

Переписываясь в мессенджерах с друзьями и знакомыми, стоит обращать внимание на неожиданное изменение стиля их речи. Например, если между вами принято обращение на «ты», внезапный переход на «вы» может свидетельствовать о том, что аккаунт друга взлома и с вами ведёт переписку мошенник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.