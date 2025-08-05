Врач предупредил о рисках инсульта в летний период

Умнов также настоятельно советовал отказаться от курения и алкоголя, так как эти факторы могут усугубить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В заключение он отметил, что при систематически высоком давлении или постоянном пульсе выше 80 ударов в минуту следует обратиться к врачу для получения консультации.