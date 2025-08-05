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Врач предупредил о рисках инсульта в летний период

Хирург и преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил, что избыток соли и потребление жирных продуктов, таких как шашлык, могут значительно увеличить риск инсульта в летние месяцы.

Хирург и преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил, что избыток соли и потребление жирных продуктов, таких как шашлык, могут значительно увеличить риск инсульта в летние месяцы. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.

По его словам, в это время года важно включать в рацион свежие овощи и фрукты, нежирную рыбу и растительные масла. Умнов также подчеркнул необходимость ограничить физические нагрузки в жару.

Специалист рекомендовал избегать чрезмерного употребления соли, так как она способствует задержке жидкости в организме. Он отметил, что жирная и тяжелая пища может негативно сказаться на терморегуляции организма и вызвать трудности с перевариванием.

Кроме того, врач призвал внимательно следить за артериальным давлением и пульсом, поскольку резкие колебания этих показателей могут свидетельствовать о повышенном риске инсульта. Он рекомендовал носить легкую одежду из натуральных тканей, избегать прямых солнечных лучей и поддерживать достаточный уровень гидратации.

Умнов также настоятельно советовал отказаться от курения и алкоголя, так как эти факторы могут усугубить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В заключение он отметил, что при систематически высоком давлении или постоянном пульсе выше 80 ударов в минуту следует обратиться к врачу для получения консультации.