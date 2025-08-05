В аэропорту Хабаровска пассажиры получат зелёные, жёлтые и красные метки

С начала эксперимента по регулированию перевозок икры воздушным транспортом в Хабаровске проконтролировали около 100 кг икры. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», с 1 августа этого года одному пассажиру разрешается провозить не более 10 кг красной икры без маркировки изготовителя. Это касается и багажа, и ручной клади. Провозить икру в упаковке без маркировки и сопроводительных документов можно в пределах этого веса.
Введение дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб стало необходимо для сохранения водных биологических ресурсов. Потому как ранее в больших объемах перевозили добытую браконьерским способом икру под видом продукции для личного употребления.
За несколько дней со старта нововведения сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора и службы безопасности Международного аэропорта Хабаровск осмотрели икру, которую пассажиры везли в Москву, Владивосток и Новосибирск. Нарушения не обнаружились.
— Процедура оформления и досмотра максимально упрощена. При входе в аэропорт на багаж наклеивается бирка, которая подтверждает вес провозимой икры. «Желтый» обозначает, что в багаже или ручной клади икра в разрешенных пределах, «красный» — вес икры может превышать допустимый вес, «зеленым» цветом маркируется багаж и ручная кладь, в которой нет икры. «Зеленые» и «желтые» пассажиры сразу проходят к стойкам регистрации на рейс, а «красные» — на досмотр Управления Россельхознадзора. Если контрольное взвешивание покажет вес, превышающий установленный максимум, то пассажир не будет допущен к полету, — объяснили процедуру досмотра в ведомстве.