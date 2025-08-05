В аэропорту Хабаровска пассажиры получат зелёные, жёлтые и красные метки

— Процедура оформления и досмотра максимально упрощена. При входе в аэропорт на багаж наклеивается бирка, которая подтверждает вес провозимой икры. «Желтый» обозначает, что в багаже или ручной клади икра в разрешенных пределах, «красный» — вес икры может превышать допустимый вес, «зеленым» цветом маркируется багаж и ручная кладь, в которой нет икры. «Зеленые» и «желтые» пассажиры сразу проходят к стойкам регистрации на рейс, а «красные» — на досмотр Управления Россельхознадзора. Если контрольное взвешивание покажет вес, превышающий установленный максимум, то пассажир не будет допущен к полету, — объяснили процедуру досмотра в ведомстве.