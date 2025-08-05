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Генерал Попов: ВСУ запустили БПЛА в Минск для давления на Лукашенко

Лукашенко отметил, что беспилотник врезался в 9-этажный дом.

Источник: Аргументы и факты

Упавший в Минске беспилотник отправили на территорию Белоруссии в качестве сигнала для президента страны Александра Лукашенко. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, силы ПВО ликвидировали над Минском неопознанный беспилотник в ночь на 29 июля. Дрон упал на улице Матусевича.

Позже эксперт Максим Кондратьев рассказал, что сбитый БПЛА мог быть украинским дроном FP-1.

«Беспилотник долетел до Минска, врезался в многоэтажку. Скорее всего, дрон в тот момент уже снижался под воздействием средств РЭБ, поэтому зацепился. Вероятно, на Белоруссию и на Лукашенко, в частности, планировали оказать психологическое давление, мол, видите, у вас уже беспилотники летают, а вы все Россию поддерживаете», — сказал Попов.

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию с появлением беспилотника над Минском и заявил, что обсуждал с представителями США тему «воздушного перемирия».

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