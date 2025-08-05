Генерал Попов: ВСУ запустили БПЛА в Минск для давления на Лукашенко

Упавший в Минске беспилотник отправили на территорию Белоруссии в качестве сигнала для президента страны Александра Лукашенко. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, силы ПВО ликвидировали над Минском неопознанный беспилотник в ночь на 29 июля. Дрон упал на улице Матусевича.
Позже эксперт Максим Кондратьев рассказал, что сбитый БПЛА мог быть украинским дроном FP-1.
«Беспилотник долетел до Минска, врезался в многоэтажку. Скорее всего, дрон в тот момент уже снижался под воздействием средств РЭБ, поэтому зацепился. Вероятно, на Белоруссию и на Лукашенко, в частности, планировали оказать психологическое давление, мол, видите, у вас уже беспилотники летают, а вы все Россию поддерживаете», — сказал Попов.
Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию с появлением беспилотника над Минском и заявил, что обсуждал с представителями США тему «воздушного перемирия».