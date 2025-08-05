«Украинские операторы FPV-дронов, как правило, причастны к многочисленным военным преступлениям, потому что они наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданским. В откровениях западной прессе они заявляли о том, что если не удается найти какой-то подходящий военный объект, они могут ударить дроном по гражданской машине, в том числе, по скорой помощи. Если факты причастности к преступлениям есть, то они отвечают по закону и в обменный фонд уже не попадают», — объяснил военный эксперт.