Джерелиевский сказал, что ждет женщин из ВСУ в плену

Попавших в плен женщин-операторов дронов ВСУ ждет проверка на причастность к многочисленным военным преступлениям, рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Украинские операторы FPV-дронов, как правило, причастны к многочисленным военным преступлениям, потому что они наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданским. В откровениях западной прессе они заявляли о том, что если не удается найти какой-то подходящий военный объект, они могут ударить дроном по гражданской машине, в том числе, по скорой помощи. Если факты причастности к преступлениям есть, то они отвечают по закону и в обменный фонд уже не попадают», — объяснил военный эксперт.
Джерелиевский уточнил, что именно операторы дронов попадают в плен не так часто.
«Для борьбы с отрядами “дроноводов” используют технические средства, они входят в число приоритетных целей. Например, по позиции. где находятся операторы дронов могут отработать кассетным боеприпасом, поэтому шансы остаться в живых очень невелики», — добавил он.
Ранее Джерелиевский рассказал о женском формировании операторов дронов, которое создала нацистка Мария Берлинская.