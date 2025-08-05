Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя Икономова к Apple

Московский городской суд возобновил процесс по иску изобретателя из Москвы Арташеса Икономова к российской «дочке» американской компании Apple, он требует взыскать с фирмы 294 млрд рублей в качестве компенсации за нарушение права на его патент, следует из судебных документов.
«Суд вынес определение о возобновлении апелляционного производства. Судебное заседание назначено на 17 сентября», — говорится в материалах дела.
Это разбирательство продолжается много лет. В 2013 году Икономов получил патент на полезную модель «Мобильный телефон с экстренной связью», позволяющей при экстренной ситуации отправлять в службу спасения сообщение, в том числе голосовое. При этом автоматически передаётся информация о местонахождении устройства.
Позже в России появились в продаже гаджеты Apple, в которых стала доступна функция «экстренный вызов — SOS». Российский изобретатель счёл, что внедрение этой опции на устройства компании нарушило его исключительные права.
Напомним, в июне 2025 года стало известно, что президиум суда по интеллектуальным правам поддержал первую инстанцию суда, которая подтвердила законность аннулирования патента Арташеса Икономова. Жалоба изобретателя была отклонена. Решение, которое оспаривал Икономов, было вынесено Роспатентом летом 2024 года.