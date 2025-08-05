Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя Икономова к Apple

Это разбирательство продолжается много лет. В 2013 году Икономов получил патент на полезную модель «Мобильный телефон с экстренной связью», позволяющей при экстренной ситуации отправлять в службу спасения сообщение, в том числе голосовое. При этом автоматически передаётся информация о местонахождении устройства.