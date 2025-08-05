Маск отыскал «утерянные вайны» и пообещал вернуть видеоролики в свободный доступ

Как указали в TechCrunch, Илон Маск уже давно обещает возродить платформу и вернуть владельцам гаджетов их некогда любимые «вайны». Еще 2 августа, изобретатель-предприниматель сообщил, что сервис Vine будет дополнительно интегрирован в его модель искусственного интеллекта Grok, что поможет создавать узнаваемые по своей стилистике видео с помощью нейросети.