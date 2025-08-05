Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск отыскал «утерянные вайны» и пообещал вернуть видеоролики в свободный доступ

Изобретатель-предприниматель Илон Маск заявил, что сотрудники соцсети Х смогли найти хранилище всего контента Vine, сервиса по созданию и распространению коротких видеороликов.

Изобретатель-предприниматель Илон Маск заявил, что сотрудники соцсети Х смогли найти хранилище всего контента Vine, сервиса по созданию и распространению коротких видеороликов. Подробности приводит информпортал TechCrunch.

Платформа Vine была одним из проектов соцсети Twitter, купленной Илоном Маском в 2023 году и переименованной в Х. После закрытия сервиса архив контента пользователей считался утерянным, однако, по всей видимости, где-то сохранился бэкап.

Как указали в TechCrunch, Илон Маск уже давно обещает возродить платформу и вернуть владельцам гаджетов их некогда любимые «вайны». Еще 2 августа, изобретатель-предприниматель сообщил, что сервис Vine будет дополнительно интегрирован в его модель искусственного интеллекта Grok, что поможет создавать узнаваемые по своей стилистике видео с помощью нейросети.

Также Илон Маск ранее поделился своим прогнозом относительно роли ИИ в недалеком будущем.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше