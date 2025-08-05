Маск отыскал «утерянные вайны» и пообещал вернуть видеоролики в свободный доступ

Изобретатель-предприниматель Илон Маск заявил, что сотрудники соцсети Х смогли найти хранилище всего контента Vine, сервиса по созданию и распространению коротких видеороликов. Подробности приводит информпортал TechCrunch.
Платформа Vine была одним из проектов соцсети Twitter, купленной Илоном Маском в 2023 году и переименованной в Х. После закрытия сервиса архив контента пользователей считался утерянным, однако, по всей видимости, где-то сохранился бэкап.
Как указали в TechCrunch, Илон Маск уже давно обещает возродить платформу и вернуть владельцам гаджетов их некогда любимые «вайны». Еще 2 августа, изобретатель-предприниматель сообщил, что сервис Vine будет дополнительно интегрирован в его модель искусственного интеллекта Grok, что поможет создавать узнаваемые по своей стилистике видео с помощью нейросети.
Также Илон Маск ранее поделился своим прогнозом относительно роли ИИ в недалеком будущем.
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