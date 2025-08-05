В НАТО надеются на санкции США против РФ: По-другому Москву не одолеть

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против России будут «очевидным» следующим шагом со стороны Вашингтона и попыткой завершить конфликт на Украине. Об этом в интервью The Bloomberg заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — сказал он.
Уитакер добавил, что несмотря на эффективность российских действий для противостояния западным рестрикциям, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп собирается «разыграть эту карту», чтобы создать условия для прекращения огня в конфликте на Украине.
Накануне Трамп дал понять, что одним из возможных способов для России избежать введения новых санкций со стороны Вашингтона является достижение мирного урегулирования конфликта с Украиной.
Политолог-американист Малек Дудаков назвал три сценария действий главы Белого дома после истечения ультиматума президент США Дональд Трамп. Первый — это жесткие санкции и вторичные тарифы, чтобы ударить по российской экономике. Второй — тоже рестрикции, но более мягкие, чтобы показать силу Штатов на возможных переговоров с РФ. Третий вариант — продлить срок ультиматума на 30−90 дней.
Между тем, американская пресса уже поставила крест на планах Трампа ввести санкции против России до конца лета. Дело в том, что американский сенат будет не в состоянии одобрить его из-за графика.
При этом, напомним, российский президент Владимир Путин спокойно отреагировал на обвинения в затягивании переговорного процесса. Он подчеркнул, что если украинская сторона считает текущий момент неподходящим для диалога, то Москва готова подождать. Такой ответ стал своеобразным намеком на то, кто на самом деле тормозит продвижение к возможному урегулированию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия достаточно долго живет под огромным количеством санкций. А российская экономика функционирует под огромным количеством рестрикций.