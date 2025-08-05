В НАТО надеются на санкции США против РФ: По-другому Москву не одолеть

При этом, напомним, российский президент Владимир Путин спокойно отреагировал на обвинения в затягивании переговорного процесса. Он подчеркнул, что если украинская сторона считает текущий момент неподходящим для диалога, то Москва готова подождать. Такой ответ стал своеобразным намеком на то, кто на самом деле тормозит продвижение к возможному урегулированию.