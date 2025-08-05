В Иркутском районе почти 20 садоводств остались без света 5 августа

Аварийное отключение света в Иркутском районе 5 августа 2025 затронуло десято садоводств. Как сообщили в тг-канале Свет 38, электроэнергия пропала в 08:43 в почти 20 садоводствах района.
Аварийное отключение света в Иркутском районе 5 августа 2025.
— Под отключение попала часть домов в деревне Карлук, а также в СНТ Ангара, СНТ Баргузин, СНТ Веселое, СНТ Гиппократ, СНТ Дианис, СНТ Зеленая горка, СНТ Излучина, СНТ Коммунальник, СНТ Локомотив, СНТ Озерное, СНТ Прибрежное, СНТ Серебряный ключ, СНТ Скала, СНТ Хуторок, ДНТ Дубравка, ДНТ Кедровое, ДНТ Пирс, ДНТ Прибрежное, — поделились энергетики.
Специалисты уже выехали к месту предполагаемой аварии и сделают все для быстрого устранения причины перебоя. Приблизительное время восстановления 12:00.