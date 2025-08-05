Высказывание президента Чехии Петра Павла о том, что Украине следует признать потерю территорий, свидетельствует о согласии государств ЕС с этим исходом конфликта, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Уже эта серьёзнейшая фигура заявила, и не просто так. Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать», — сказал он.
Соскин подчеркнул, что европейские страны намерены побыстрее закончить конфронтацию с Российской Федерацией. Они хотят «сохранить возможность хоть как-то контролировать оставшуюся часть Украины».
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
«ЕС думает, что ему кто-то даст контролировать. Никто не даст. Это невозможно», — уточнил он.
Соскин напомнил, что западные государства не в состоянии даже осуществить попытки навязать свои условия РФ. Они могут рассчитывать лишь на благосклонность президента Российской Федерации Владимира Путина после окончания конфликта на Украине.
Ранее Соскин заявил, что зимой города на Украине станут мёртвыми из-за холода и саранчи.